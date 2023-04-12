Армия 12 апреля 2023, 00:39 РВСН произвели испытательный пуск МБР с полигона Капустин Яр Минобороны РФ сообщило о запуске баллистической ракеты с перспективным оснащением Pxhere

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Ракетные войска стратегического назначения РФ провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск производился с полигона Капустин Яр в Астраханской области, сообщило RT со ссылкой на Минобороны.

«11 апреля с Государственного центрального межвидового полигона „Капустин Яр“ боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении.

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Целью мероприятия названа проверка перспективного боевого оснащения. По итогам пуска подтвердилась правильность решений, принимаемых при разработке ракетных комплексов.

По данным Минобороны, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» с заданной точностью. Задачи пуска выполнили в полном объеме, резюмировали в ведомстве.

Командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс» провели ранее в России.В учениях задействовали более трех тысяч бойцов и около 300 машин