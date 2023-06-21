Армия 21 июня 2023, 15:08 РВСН оснастят современными ракетными системами «Авангард» Путин: в РВСН проводится перевооружение на ракетные системы «Авангард» РИА «Новости»

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В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проводят перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой частью «Авангард». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На мероприятие пригласили лучших выпускников вузов и академий министерства обороны России, МЧС, Федеральной службы безопасности, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

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Глава государства рассказал, что около половины частей РВСН оснастили новейшими комплексами «Ярс».

«Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами „Ярс“, проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью „Авангард“», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, в скором времени также заступят на боевое дежурство ракетные комплексы «Сармат». Кроме того, как уточнил президент, в стране начнут массово производить беспилотники, которые уже хорошо показали себя в зоне спецоперации.