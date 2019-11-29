РВСН избавят от ракетных комплексов времен СССР

Советские ракетные комплексы скоро исчезнут из арсенала Ракетных войск стратегического назначения. Им на замену придет современная техника.

Как рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда», пока ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли, ракетные войска будут играть ключевую роль в обеспечении безопасности России.

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«Сегодня Ракетные войска стратегического назначения находятся на историческом этапе, когда из их боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства», — рассказал Каракаев.

РВСН уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса «Ярс». Собеседник издания отметил, что каждый год на вооружение поступает около 20 пусковых установок для современных ЗРК.

На данный момент боевой состав РВСН насчитывает около 400 мобильных и стационарных пусковых установок. Их соотношение примерно равное. Помимо современных «Ярсов», российские ракетные войска вооружены комплексами «Тополь-М» (работы над ними начались еще в Советском Союзе), советскими ракетами Р-36М2 «Воевода» и МБР УР-100 УТТХ — их приняли на вооружение в 1970-х годах.