Рустама Мурадова назначили командующим Восточного военного округа | 360°

Армия 07 октября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Рустама Мурадова назначили командующим Восточного военного округа Глава Дагестана Меликов: генерала Мурадова назначали командиром Восточного военного округа РИА «Новости»

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Герой России Рустам Усманович Мурадов стал командующим Восточным военным округом. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram.

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны», — написал Меликов.

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Он заявил, что гордится дружбой с Мурадовым и считает его мужественным человеком, а решение о назначении верным.

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«Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку», — отметил глава Дагестана.

По его словам, эти качества генерала, боевой опыт и военное образования помогут справиться со всеми задачами. Меликов пожелал удачи Мурадову на новом посту.

Известно, что новый командир Восточного военного округа участвовал в чеченской войне и был в Сирии.

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