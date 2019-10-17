Русскоязычных солдат в Эстонии обязали учить государственный язык

Начальник пресс-службы Сил обороны Эстонии Арво Йыесалу рассказал, что инициатива должна укрепить позиции русскоязычных солдат в обществе Эстонии. По его словам, служащие сталкиваются с языковыми проблемами, поскольку их подготовка и обучение ведется на эстонском.

В Силах обороны Эстонии курсы государственного языка существуют уже три года. Однако до настоящего времени посещать их можно было добровольно.