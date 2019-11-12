«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С

Четыре новых истребителя Су-35С поступили в распоряжение пилотажной группы «Русские витязи». Самолеты доставили на подмосковный аэродром Кубинка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Опубликовано видео дозаправки истребителей Су‐35С и Су‐30СМ в воздухе Подробнее

Как рассказал РИА «Новости» полковник Центра показа авиационной техники Андрей Алексеев, получение нового истребителя можно сравнить с автомобилем. Когда садишься в машину в автосалоне, то испытываешь «такие же [ощущения], только еще помноженные». Он также отметил, что Су-35С крайне легок в пилотировании.

«Даже если взять по усилиям для летчика — самолет, наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать. А то, что он имеет широкие возможности, вы сами все прекрасно знаете, видели на авиасалонах», — пояснил Алексеев.

Полковник подчеркнул, что истребитель «прекрасный» и военные будут его постепенно осваивать. На вопрос о появлении новых фигур высшего пилотажа он ответил, что «витязи» «что-то, конечно, придумают».

Сейчас в арсенале «Русских витязей» есть такие самолеты, как Су-27 и Су-35СМ. Теперь парк пополнился Су-35 поколения 4++ — многоцелевым сверхманевренным истребителем.