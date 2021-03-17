Ротация малых ракетных кораблей ВМФ России прошла в Средиземном море

Судно «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море сменил малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Как уточнило РИА «Новости», экипаж «Вышнего Волочка» находился в дальней морской зоне с ноября 2020 года. Он выполнил поставленные перед ним задачи и возвращается в пункт постоянной дислокации — Севастополь. Сейчас корабль уже проходит пролив Босфор. МРК «Орехово-Зуево» еще в конце февраля оставил Черное море и вошел в Средиземное море.

«Вышний Волочек» — малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», шестой в этой серии. Его спустили на воду в 2016 году, находится на службе ВМФ с 2018 года. «Орехово-Зуево» — седьмой малый ракетный корабль из этой серии. Спущен на воду в 2018 году. С марта по июнь 2019 года судно впервые выполняло боевые задачи в составе Оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Недавно стало известно, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» в первый раз в новейшей истории РФ зашел в Порт-Судан в Красном море. Там создадут пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Об этом написал RT.