Ростовский суд объяснил приговор с упоминанием «российских частей в ДНР и ЛНР»

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону объяснил, почему в опубликованном на его сайте приговоре фигурируют «воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР». Комментарий был дан РБК.

«Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания», — объяснили журналистам.

Приговор был вынесен в ноябре и касается дачи взяток главе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЮВО. Свидетель утверждал, что данный военный чиновник каждый месяц требовал 90 тысяч рублей, чтобы не мешать поставке продовольствия тем самым военным частям, которые якобы находились на Донбассе.

Россия отрицает присутствие своих военных на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

У украинских силовиков, ведущих наступление на населенный пункт Авдеевка, ранее обнаружили на вооружении американские ПТРК Javelin. Эксперты заявили, что речь может идти о локальной гонке вооружений.