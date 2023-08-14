Армия 14 августа 2023, 13:15 Ростех заявил о готовности запуска в серию пушки «Спрут-СДМ-1» Ростех: пушка «Спрут-СДМ-1» готова к серийному производству РИА «Новости»

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Самоходная противотанковая пушка 2С25М калибра 125 миллиметров («Спрут-СДМ-1») прошла государственные испытания и готова к серийному производству. Об этом заявили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщило РИА «Новости».

«Машина готова к постановке на серийное производство. После включения в государственный оборонный заказ изделие будет запущено в серию», — подчеркнули в компании.

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Самоходную противотанковую пушку 2С25М разработало волгоградское предприятие ООО «ВМК „ВГТЗ“». Машину создали на базе 2С25 «Спрут-СД».

Госиспытания новой пушки завершились в августе минувшего года. Машина проходила проверку в том числе в акватории Черного моря, показав высокие водоходные качества.

Объем ходовых испытаний машины составил восемь тысяч километров. Стрельбовые тесты проводили в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.

Боевая масса 2С25М составляет 18 тонн. Пушка может развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час — по воде. Ее оснастили системой управления огнем и пусковой установкой управляемых ракет, которая дает возможность поражать все основные современные танки.