22 февраля 2023, 07:54
Ростех увеличил производство вооружения для нужд ВС России
Госкорпорация «Ростех» нарастила производство передовых вооружений для российской армии
Госкорпорация «Ростех» заявила, что продолжает выполнять гособоронзаказ и кратно увеличила производство ряда передовых вооружений. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники „Ланцет“ и КУБ, а также РСЗО „Торнадо-С“», — рассказали в компании.
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Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что армия страны должна быть оснащена передовыми вооружениями.
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Ранее в Ростехе сообщили, что сотрудники предприятия работают круглосуточно. Приоритетными задачами для них является производство средств радиоэлектронной борьбы, БПЛА, бронетехники, а также авиации.
Помимо производства специалисты госкорпорации работают над разработкой систем вооружения со стопроцентной точностью поражения целей.
Ростех
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