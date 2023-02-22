Армия 22 февраля 2023, 07:54 Ростех увеличил производство вооружения для нужд ВС России Госкорпорация «Ростех» нарастила производство передовых вооружений для российской армии РИА «Новости»

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Госкорпорация «Ростех» заявила, что продолжает выполнять гособоронзаказ и кратно увеличила производство ряда передовых вооружений. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники „Ланцет“ и КУБ, а также РСЗО „Торнадо-С“», — рассказали в компании.

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Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что армия страны должна быть оснащена передовыми вооружениями.

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Ранее в Ростехе сообщили, что сотрудники предприятия работают круглосуточно. Приоритетными задачами для них является производство средств радиоэлектронной борьбы, БПЛА, бронетехники, а также авиации.

Помимо производства специалисты госкорпорации работают над разработкой систем вооружения со стопроцентной точностью поражения целей.