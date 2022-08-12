Ростех создал новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР»

Российские инженеры доработали комплекс управления артиллерией «Планшет-А» и создали «Планшет-М-ИР». Его предварительные испытания проведут до конца года, сообщил РИА «Новости» первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы» в составе корпорации создало «Планшет-М-ИР» для автоматизации управления расчетами реактивных систем залпового огня, артиллерийскими и минометными подразделениями.

Работать с комплексом можно, находясь в машине или снаружи. Он способен подключаться к беспилотникам и передавать командованию информацию по закрытому каналу спутниковой связи. Командиры могут следить за обстановкой на поле боя и корректировать огонь. На анализ данных, расчеты и команду «Огонь» уходит меньше минуты.

«[Эта разработка] создана как более современное продолжение комплекса „Планшет-А“, который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов. <…> Планируем, что до конца года „Планшет-М-ИР“ пройдет предварительные испытания», — сказал первый заместитель гендиректора Ростеха.