Ростех рассказал о высокой эффективности снаряда «Краснополь»

Артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра «Краснополь» в рамках специальной операции на Украине подтвердил свою высокую точность. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех», слова специалистов передало РИА «Новости».

«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов „Краснополь“. Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», — пояснили в госкорпорации.

Максимальная дальность стрельбы этими снарядами составляет до 25 километров. Полуактивная лазерная головка самонаведения позволяет наводиться на луч, отраженный от цели. Российские военные на Украине применяют разведывательно-огневой контур — артиллерийская установка со снарядом «Краснополь» плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в районе цели.

Минобороны неоднократно показывало работу самоходных артиллерийских установок «Мста-С», которые стреляли по целям снарядами «Краснополь». Это вооружение позволяет добиться прямого попадания в объект.