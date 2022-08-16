Ростех рассказал о предварительных испытаниях самоходного орудия «Лотос»

Стало известно об успешных предварительных испытаниях авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос». Ориентировочно в третьем квартале 2023 года оно выйдет на госиспытания. Об этом сообщили в Центральном НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) в беседе с ТАСС.

«Предварительные испытания САО 2С42 завершены в полном объеме с положительным результатом. Сейчас ведутся работы по устранению замечаний, полученных в ходе предварительных испытаний. Ориентировочные сроки выхода САО 2С42 на государственные испытания — третий квартал 2023 года», — привело агентство сообщение пресс-службы.

САО, как отметили на предприятии, разрабатывается с использованием последних научно-технических достижений. Благодаря этому «Лотос» соответствует современным требованиям, которые предъявляют к артиллерийской технике ВДВ.

В России разработают новое оружие, которое будет предназначено для отражения ударов небольших беспилотников и авиабомб. Его разработкой занялись ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики.