05 марта 2023, 14:06
Ростех представил аналог РСЗО HIMARS на базе «Торнадо-С»
Ростех показал новую систему наведения РСЗО «Торнадо-С»
Делегация России представила на полях выставки IDEX-2023 в Абу-Даби новую систему наведения снарядов ракетной системы залпового огня «Торнадо-С». Фактически это аналог американской системы HIMARS. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на директора по внешнеэкономической деятельности НПО «Сплав» (входит в Ростех) Максима Каспарова.
Представитель компании производителя пояснил, что реактивную систему пополнили блоком системы управления высокоточным снарядом.
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«В него включили как автономную инерциальную систему наведения, так и систему наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS», — заявил Каспаров.
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Он пояснил, что при совместном использовании точность попадания снаряда значительно увеличивается.
По его словам, российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» небольшие страны могут использовать в качестве стратегического арсенала.
Каспаров добавил, что продажа таких систем укрепляет позиции России на мировом рынке вооружений.
В начале февраля Минобороны России показало видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» в зоне спецоперации.
Оружие
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