Армия 05 марта 2023, 14:06 Ростех представил аналог РСЗО HIMARS на базе «Торнадо-С» Ростех показал новую систему наведения РСЗО «Торнадо-С» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Делегация России представила на полях выставки IDEX-2023 в Абу-Даби новую систему наведения снарядов ракетной системы залпового огня «Торнадо-С». Фактически это аналог американской системы HIMARS. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на директора по внешнеэкономической деятельности НПО «Сплав» (входит в Ростех) Максима Каспарова.

Представитель компании производителя пояснил, что реактивную систему пополнили блоком системы управления высокоточным снарядом.

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«В него включили как автономную инерциальную систему наведения, так и систему наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS», — заявил Каспаров.

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Он пояснил, что при совместном использовании точность попадания снаряда значительно увеличивается.

По его словам, российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» небольшие страны могут использовать в качестве стратегического арсенала.

Каспаров добавил, что продажа таких систем укрепляет позиции России на мировом рынке вооружений.

В начале февраля Минобороны России показало видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» в зоне спецоперации.