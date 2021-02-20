Ростех объяснил, почему ракетоносцы Ту-160 белого цвета

Стратегические ракетоносцы Ту-160 покрашены в белый цвет, поскольку он в случае ядерного взрыва отразит часть энергии. Об этом сообщили в Ростехе.

Каждая машина имеет свое имя. Например, «Илья Муромец» или «Валерий Чкалов».

«А еще это один из самых красивых самолетов в мировой авиации, поэтому летчики прозвали его „Белым лебедем“», — сказано в сообщении на сайте Ростеха.

Некоторые эксперты считают, что такое прозвище закрепилось за ракетоносцем из-за блестящего отражающего покрытия. Это своеобразная защита для экипажа. Ведь Ту-160 может нести ядерное вооружение, а «тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж».

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — основной самолет Дальней авиации РФ. Он предназначен для поражения обычным и ядерным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах, а также в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ростех в феврале сообщил о том, что в России появилась линейка беспилотников-камикадзе. Ими заинтересовались на мировом рынке.