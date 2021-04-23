Ростех назвал сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик»

Поставлять новую неуправляемую авиационную ракету (НАР) «Бронебойщик» в ВКС РФ могут начать после 2023 года. Об этом заявил исполнительный директор входящего в Ростех НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — рассказал Кочкин РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас распорядительные документы о принятии на вооружение «Бронебойщика» проходят согласование в органах военного управления. Минобороны РФ до их выхода не может закупать новые НАР.

Ракету «Бронебойщик» разработали в НПО «Сплав» (входит в «Техмаш»). Ее собираются использовать для поражения наземных целей на различных ударных вертолетах, штурмовиках Су-25, транспортно-штурмовых вертолетах и других военных самолетах.

Ракета «Бронебойщик» имеет калибр 80 миллиметров. Она способна пробивать преграды, которые стоят перед заданными ей целями. При этом она не разрушается и продолжает свой полет.