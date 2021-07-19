Ростех назвал разработчика нового боевого самолета. Видео

Ростех в ночь на 19 июля опубликовал на видеохостинге YоuTube видео, на котором показал контуры нового боевого самолета, который будет представлен на Международном авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. Впервые был назван разработчик боевой машины — компания «Сухой».

За несколько часов ролик набрал более 10 тысяч просмотров. Юбилейный 15-й авиасалон в Жуковском пройдет 20–25 июля. Презентация нового самолета запланирована на 20 июля, первый день форума.

Ранее Ростех показал фото новейшего боевого истребителя. Также стало известно, что это первый российский одномоторный самолет, который сделан с применением технологий малозаметности.