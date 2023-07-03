Армия 03 июля 2023, 09:02 Ростех напророчил новой винтовке Чукавина судьбу знаменитой предшественницы Ростех: снайперская винтовка Чукавина прослужит в армии так же долго, как СВД РИА «Новости»

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Снайперская винтовка Драгунова (СВД) устарела, и разработанная ей на смену винтовка Чукавина (СВЧ) прослужит так же долго, как и предшественница. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сказал об этом РИА «Новости».

Он назвал СВД надежным и все еще актуальным оружием. Однако конструкторы концерна «Калашников» улучшили ее и создали замену — СВЧ. У этой винтовки, по словам Бекхана Оздоева, усовершенствованные конструкция, эргономика и боевые характеристики, она легче и меньше. Разработчики снабдили ее телескопическим прикладом, увеличили кучность стрельбы на 30%. Бойцы смогут использовать винтовку в ближнем бою.

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«[СВЧ] вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий. Уверен, что это оружие отметит не один серьезный юбилей, как и СВД», — сказал представитель Ростеха.

Серийное производство запустили в начале 2023 года, российская армия начала получать винтовку Чукавина весной 2023 года. Бекхан Оздоев заявил, что потребность в ней высокая.