Ростех начал разработку дальнобойного ПЗРК

В государственной корпорации «Ростех» начали разрабатывать новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) для боя на повышенной дальности. Об этом РИА «Новости» рассказал индустриальный директор компании Бекхан Оздоев.

Сейчас наивысшая дальность боя таких ПЗРК составляет около шести километров. Заместитель управляющего экспортно-импортного управления КБМ — компании, которая входит в холдинг «Ростех», — сообщил, что инженеры организации работают не только над дальностью поражения ракет, но и над их точностью — вероятностью поражения целей.

Точность удара достигается за счет повышения чувствительности боеголовок самонаведения ракеты. Конструкторы работают над тем, чтобы новая техника могла поразить даже самые маленькие цели.

КБМ выпускает два вида такого оружия: под названиями «Игла-С» и «Верба». «Верба» считается самым лучшим комплексом. У него настолько сильная головка самонаведения, что она позволяет находить и поражать даже беспилотники — их сложнее всего обнаружить из-за низкой тепловой контрастности (самонаводящиеся ракеты реагируют на тепло).