Армия 21 декабря 2022, 06:49 Россию и Белоруссию из-за модернизации самолетов обвинили в подражании НАТО «Коммерсант»: практику США и НАТО в ядерной сфере переняли Россия и Белоруссия РИА «Новости»

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Россия помогла Белоруссии переоборудовать свои истребители под несение ядерной боевой части и переняла таким образом тактику США и стран НАТО. Министерство иностранных дел назвало это вынужденными контрмерами, рассказал «Коммерсант».

«Озвученные в ходе встречи президентов России и Белоруссии меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых „совместных ядерных миссий“ НАТО»», — объяснила официальный представитель Мария Захарова.

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На пресс-конференции после переговоров в Минске президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко заявили, что продолжат обучать экипажи боевых самолетов армии Белоруссии. Истребители уже переоборудовали для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной, то есть ядерной, боевой частью. В МИД России уточнили, что речь шла о передаче комплексов «Искандер-М» двойного оснащения и модернизации части белорусских самолетов Су-25 так, чтобы они могли нести ядерное оружие.

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Мария Захарова добавила, что самолеты не оснастят ядерными боезарядами, а только возможностью их нести. Склады для хранения ядерных боеприпасов на территории Белоруссии тоже создавать не собираются. Белорусских офицеров обучат в российских центрах по программам без блока об обслуживании ядерных боезарядов.

Ранее представители России, в том числе постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, обвиняли НАТО в проведении совместных ядерных миссий в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. По нему ядерные державы пообещали не передавать ни прямо, ни косвенно ядерное оружие другим странам.