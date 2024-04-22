22 апреля 2024, 15:09
Российскую систему РЭБ «Волнорез» пытались скопировать за рубежом
РИА «Новости»: другие страны пытались скопировать РЭБ «Волнорез» из России
Разработанная в России модульная система радиоэлектронной борьбы «Волнорез» стала единственной в своем роде. Зарубежные специалисты пытались ее скопировать, рассказал РИА «Новости» один из создателей.
«Сегодня „Волнорез“ активно пытаются скопировать и за рубежом. В плане ввозимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и „законодателями мод“», — отметил он.
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По словам собеседника агентства, западные СМИ прозвали отечественную систему РЭБ «новым оружием Владимира Путина». Ее выпустили в форме конуса длиной 484 миллиметра и весом 13 килограммов и впервые презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023».
Разработчики сделали «Волнорез» адаптируемым к необходимым на конкретном участке частотам воздействия на дроны. Оснащенный этой системой внедорожник в зоне спецоперации скрылся от украинских FPV-дронов. Беспилотники падали, не долетая до машины.
В России запустили серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», сообщили «Известия». Новинка ускорит работу систем РЭБ и защитит объекты от ударов с воздуха.
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