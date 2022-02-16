Российскую систему предупреждения о ракетном ударе полностью обновят

Систему предупреждения о ракетной атаке переведут на радиолокационные станции «Воронеж». Это произойдет к 2030 году, сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков.

«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает <…> ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», — сказал полковник в интервью газете «Красная звезда».

По словам Сучкова, до завершения полного перехода необходимо модернизировать несколько радиолокационных станций высокой заводской готовности. Речь идет о станциях, расположенных в Краснодарском крае и Иркутской области. Также новые средства создадут в Ленинградской области. Там появится техника с улучшенными тактико-техническими характеристиками и повышенной защитой от воздействия помех.

Полковник отметил, что новые РЛС высокой заводской готовности «Воронеж» уже находятся на боевом дежурстве. При необходимости их могут легко и быстро построить.