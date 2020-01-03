Российскую морскую пехоту назвали одной из сильнейших в мире

Первое место журнал отдал американскому Корпусу морской пехоты. Автор отметил численность войск: около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

Российские морпехи оказались на втором месте. Отмечается, что они являются экспедиционными силами, которые специализируются на десантных операциях. Среди преимуществ назвали хорошую подготовку и боеспособность, пишет Газета.ru.

Замыкает тройку сильнейших Королевская морская пехота Великобритании. Эти войска всегда находятся в боевой готовности. Их численность составляет около семи тысяч человек.

Журнал поместил на четвертое место морскую пехоту Южной Кореи. Как и американские войска, их характеризует большая численность — около 29 тысяч человек в 2018 году. Подготовкой южнокорейских морпехов занимаются специалисты из США, войска выполняют те же функции, что и в Штатах.

Пятыми журнал назвал морских пехотинцев из Китая. В НОАК служат около 30 тысяч человек. Журнал отметил, что у войск отсутствует боевой опыт.