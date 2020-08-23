Российскую армию вооружили ЗРК «Штиль-1» и арктическим «Тор»

Российские военные получили на вооружение зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ». Об этом сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.

«По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности „Штиль-1“ принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК „Тор-М2ДТ“ — на вооружение общевойсковых соединений и частей сухопутных войск и береговых войск ВМФ», — привел слова Фрадкова журнал «Оборона России».

Он пояснил, что «Штиль-1» представляет собой зенитный ракетный комплекс средней дальности. С его помощью можно вертикально запустить управляемые снаряды. ЗРК необходим для круговой обороны боевых кораблей ВМФ и нанесения ударов по надводным целям.

Арктический «Тор-М2ДТ» относится к зенитным ракетным комплексам малой дальности. Его разработали специально для применения в арктических условиях. Комплект может работать при температуре до -50 градусов.

Ранее ИА НСН сообщило, что концерн «Калашников» начал поставлять за границу автоматы АК-12. В будущем на базе этого оружия планируют выпускать новые автоматы военного и гражданского назначения.