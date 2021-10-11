Российско-сербские тактические учения начались в Сербии

Совместные летно-тактические учения России и Сербии, «Барс-2021», стартовали в Сербии 11 октября. Об этом написал ТАСС.

В ходе учений российские и сербские пилоты отработают выполнение атак на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи с использованием вертолетов Ми-8 и Ми-35. Учения продлятся до 16 октября, добавила «Газета.ru».