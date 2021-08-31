Российско-казахстанские военные учения начались в Туве

Совместные учения военнослужащих России и Казахстана начались в Туве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«На полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва стартовало совместное ротное тактическое учение с военнослужащими России и Казахстана, которое пройдет в период с 31 августа по 4 сентября», — заявили в ведомстве.

Военные отработают подготовку и ведение разведывательно-поисковых действий в отрыве от главных сил с применением беспилотников «Орлан-10» и вертолетов Ми-8АМТШ. Также в ходе учений они проработают уничтожение условных бандгрупп. Всего будет задействовано более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники, передал RT.