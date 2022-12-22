Армия 22 декабря 2022, 07:47 Российским военным создали тренажер «Корзина» «ALFA Центр мишеней» в РФ создала операторам дронов тренажер по бомбометанию «Корзина» РИА «Новости»

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Для обучения операторов дронов в России создали тренажер «Корзина». С его помощью военные отработают прицельное бомбометание, разведку и корректировку ударов, рассказал РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика «ALFA Центр мишеней» Анатолий Сманцер.

Универсальный тренажер разработали специально для участников спецоперации. Его спроектировали под три типа задач. Во-первых, бойцы отработают разведку и обнаружение объектов противника, во-вторых — целеуказание и корректировку огня артиллерии. Третья задача — поражение наземных целей полезной боевой нагрузкой.

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«Корзина» состоит из нескольких приспособлений: блока управления или планшета для наставника, программного обеспечения, исполнительных блоков с набором мишеней, имитаторов свойств целей и разрыва артиллерийских снарядов в видимом и инфракрасном спектрах. Мишенями стали щиты с датчиками GPS/ГЛОНАСС и системой нагрева.

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Анатолий Сманцер рассказал, что при помощи тренажера на территории площадью до трех квадратных километров операторам дронов можно смоделировать разные ситуации, приближенные к реальным боевым, а также проводить индивидуальные и групповые индивидуальные и групповые упражнения.