Российским военным передали первый вертолет Ми-38Т

В качестве транспортника Ми-38Т может преодолеть до тысячи километров с дополнительными топливными баками. Его максимальная взлетная масса — 15,6 тонны. На борт либо на внешней подвеске вертолет способен поднять пять тонн полезного груза.

«До конца года передадим <…> вторую», — уточнил Богинский.

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Интерьер Ми-38Т воплотил в себе современные технические решения. Двигатели на нем расположены сзади главного редуктора, что отличает транспортное средство от других вертолетов. Такой подход снизил аэродинамическое сопротивление, меньше стал и уровень шума в кабине. Безопасность машины от этого только выиграла.

Ми-38Т разрабатывали на базе гражданского вертолета Ми-38 и дополнительно оснастили, чтобы транспортное средство могло решать транспортно-десантные задачи. Оно предназначено для перевозки грузов, пассажиров, в ходе поисково-спасательных операций и как воздушный госпиталь.