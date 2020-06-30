Российским военнослужащим повысят оклады

Оклады российских силовиков и военнослужащих с 1 октября вырастут на 3%. Такое постановление уже утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Прибавку получат военнослужащие по контракту, по призыву, бойцы Росгвардии, а также те, кто имеет специальные звания. Кроме того, оклад увеличится у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, (ФСИН), Министерства внутренних дел (МВД), а также у пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

В 2019 году оклады всем военнослужащим увеличивали на 4,3%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году. Их организацию поручено провести региональным властям и правительству страны.

Россияне, которые находятся в запасе, пройдут сборы в войсках Национальной гвардии, вооруженных силах, органах государственной охраны и ФСБ. В открытом доступе находится не весь текст указа — некоторые пункты закрыты и помечены грифом «для служебного пользования».

Эксперт рассказал «360», что обычно такие сборы проходят на протяжении двух месяцев. При этом и зарплата, и место работы за призывником запаса будут сохранены.