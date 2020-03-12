Российским субмаринам помогут спрятаться специальные буи

По данным издания, новая техника предназначена в первую очередь для дизельных подлодок и ракетоносцев проектов «Дельфин» и «Борей».

Сейчас буи проходят тесты на субмаринах ВМФ РФ. «Утро.ру» рассказало о принципе работы этих систем. Они выстреливают из подлодки, после чего активизируются и наводят помехи.