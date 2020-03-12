Российским субмаринам помогут спрятаться специальные буи
Специальные буи «Бурак-М» спрячут от противника отечественные субмарины. Эти системы обеспечат скрытную работу подлодок и помешают противнику обнаружить их с воздуха. Об этом сообщили «Известия».
По данным издания, новая техника предназначена в первую очередь для дизельных подлодок и ракетоносцев проектов «Дельфин» и «Борей».
Сейчас буи проходят тесты на субмаринах ВМФ РФ. «Утро.ру» рассказало о принципе работы этих систем. Они выстреливают из подлодки, после чего активизируются и наводят помехи.