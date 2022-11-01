Российским снайперам дали протестировать новую самозарядную винтовку калибра НАТО | 360°

Армия 01 ноября 2022, 07:31 Российским снайперам дали протестировать новую самозарядную винтовку калибра НАТО РИА «Новости»: российские снайперы протестируют на СВО самозарядную винтовку калибра НАТО РИА "Новости"

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Оружейники разработали новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО. Опытные образцы передали российским снайперам. Они протестируют их на полигонах и в боях спецоперации, сообщил источник РИА «Новости».

«В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win (7,62×51)», — рассказал он.

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Бойцы обстреляют ее на полигонах и в условиях реальных боевых действий. Они проверят работу винтовки и дадут свое заключение. По его результатам разработчики решат, запускать ли серийное производство. В первую партию могут войти всего 100 экземпляров.

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Военные регулярно испытывают на поле боя новые виды оружия. Например, сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак» от компании Lobaev Arms. Она в несколько раз превзошла возможности западных образцов оружия и установила рекорд дальности стрельбы, с расстояния 4210 метров. С ее помощью один из стрелков уничтожил десятки целей и получил звание Героя России.