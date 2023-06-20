Армия 20 июня 2023, 19:56 Российским бойцам вручили медали за освобождение Артемовска Пушилин вручил первые госнаграды «За освобождение Артемовска» Telegram

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вручил бойцам ЧВК «Вагнер» государственные награды республики за освобождение Артемовска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР „За освобождение Артемовска“. Ее получили бойцы ЧВК „Вагнер“, а также артиллеристы и танкисты, которые участвовал в освобождении города», — написал он.

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Во время вручения врио главы региона подчеркнул, что победить украинскую армию в Артемовске стало возможным благодаря профессионализму российских сил и дисциплине. По его словам, мирные жители Артемовска выразили особую признательность за спасенные жизни и просили передать военнослужащим слова благодарности.

Ранее Пушилин сообщил, что украинские боевики предприняли попытки продавить оборону на флангах Артемовска и не дать Вооруженным силам России продолжить наступление.

Он отметил, что во время освобождения города российские бойцы перекрыли дороги, по которым проходило снабжение ВСУ. Это позволило создать «достаточно напряженную ситуацию» на левом и правом фланге Артемовска. В настоящее время положение дел становится стабильным, ВС РФ контролируют ситуацию.