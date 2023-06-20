20 июня 2023, 19:56
Российским бойцам вручили медали за освобождение Артемовска
Пушилин вручил первые госнаграды «За освобождение Артемовска»
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вручил бойцам ЧВК «Вагнер» государственные награды республики за освобождение Артемовска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР „За освобождение Артемовска“. Ее получили бойцы ЧВК „Вагнер“, а также артиллеристы и танкисты, которые участвовал в освобождении города», — написал он.
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Во время вручения врио главы региона подчеркнул, что победить украинскую армию в Артемовске стало возможным благодаря профессионализму российских сил и дисциплине. По его словам, мирные жители Артемовска выразили особую признательность за спасенные жизни и просили передать военнослужащим слова благодарности.
Ранее Пушилин сообщил, что украинские боевики предприняли попытки продавить оборону на флангах Артемовска и не дать Вооруженным силам России продолжить наступление.
Он отметил, что во время освобождения города российские бойцы перекрыли дороги, по которым проходило снабжение ВСУ. Это позволило создать «достаточно напряженную ситуацию» на левом и правом фланге Артемовска. В настоящее время положение дел становится стабильным, ВС РФ контролируют ситуацию.
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