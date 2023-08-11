Армия 11 августа 2023, 05:49 Российским бойцам передадут модернизированный автомат Калашникова Лушников: российские бойцы получат усовершенствованный автомат Калашникова в 2023 году Википедия

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Российские военные получат усовершенствованную версию автомата Калашникова. Об этом сообщила газета «Известия».

Поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 в армию России начнутся уже в этом году. По словам главы АО «Концерн „Калашников“ Алана Лушникова, на данный момент специалисты проводят работу над вооружением экипажей самолетов, а также повышают работоспособность беспилотников и барражирующих снарядов.

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«Мы движемся в сторону эргономичности и, если можно так выразиться, потребительских качеств оружия», — сказал глава концерна.

Лушников объяснил, что цель модернизации АК-12 состоит в повышении удобства использования автомата для военных. Кроме того, создатели проведут работу над переключателем автоматического огня. Возможность двойного выстрела оказалась лишней, поэтому ее решили убрать.

Также модернизировали прицельный механизм. Теперь в оружие присутствует перекидной прицел для нескольких типовых расстояний для стрельбы.

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