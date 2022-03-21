Российский врач в одиночку спас 15 десантников от обстрела на Украине

Российские десантники спаслись от обстрела украинской стороной благодаря лейтенанту медицинской службы Алексею Писареву. Он в одиночку вынес пятнадцать военных с поля боя и оказывал им посильную медицинскую помощь.

Десантники попали под массированный артиллерийский обстрел украинской стороной во время марш-броска. Писарев смог в одиночку вытащить с поля боя 15 военных. Непрекращающиеся залпы не помешали ему спасти сослуживцев. Часть десантников получили серьезные ранения и травмы.

После эвакуации 15 десантников с поля боя Писарев в течение суток ухаживал за ними без перерыва на сон. Позднее военных забрала армейская авиация для доставки в медицинские учреждения для оказания полноценной медпомощи.

Российские военные регулярно совершают подвиги в ходе спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня Минобороны опубликовало список из десяти героев среди российских военнослужащих.

Спецоперация началась 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что данный шаг был вынужденной мерой. По его словам, он решился начать спецоперацию после просьб жителей Донбасса о помощи.

