Российский врач в одиночку спас 15 десантников от обстрела на Украине
Врач Писарев спас 15 российских десантников от обстрела на Украине
Российские десантники спаслись от обстрела украинской стороной благодаря лейтенанту медицинской службы Алексею Писареву. Он в одиночку вынес пятнадцать военных с поля боя и оказывал им посильную медицинскую помощь.
Десантники попали под массированный артиллерийский обстрел украинской стороной во время марш-броска. Писарев смог в одиночку вытащить с поля боя 15 военных. Непрекращающиеся залпы не помешали ему спасти сослуживцев. Часть десантников получили серьезные ранения и травмы.
После эвакуации 15 десантников с поля боя Писарев в течение суток ухаживал за ними без перерыва на сон. Позднее военных забрала армейская авиация для доставки в медицинские учреждения для оказания полноценной медпомощи.
Российские военные регулярно совершают подвиги в ходе спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня Минобороны опубликовало список из десяти героев среди российских военнослужащих.
Спецоперация началась 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что данный шаг был вынужденной мерой. По его словам, он решился начать спецоперацию после просьб жителей Донбасса о помощи.