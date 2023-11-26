Армия 26 ноября 2023, 00:48 Российский военный спутник отправили на орбиту МО: ракету «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк РИА «Новости»

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Российские ВКС провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником. Об этом сообщило Минобороны России.

По сообщению ведомства, пуск состоялся в субботу, 25 ноября, в 23 часа 58 минут с испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области.

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«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что КНДР успешно вывела на орбиту разведывательный спутник. Министр обороны Японии Минору Кихара сообщил о появлении нового объекта на земной орбите. По его словам, это может быть северокорейский разведывательный спутник.

Запуск ракеты КНДР осуществила 21 ноября. Две предыдущие попытки в мае и августе провалились.