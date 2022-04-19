Российский военный рассказал об особенностях боевых вылетов на Су-34

Российский военный рассказал, как проходят боевые вылеты на Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры Украины. Минобороны России показало кадры одной из таких операций.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России занимается обнаружением и уничтожением воздушных и наземных целей противника ракетным и бомбовым вооружением. Командир звена Су-34 Михаил рассказал о вылете, задачей которого было уничтожить вражескую технику. Для этого военные применили высокоточные ракеты К-29.

«Боевые полеты всегда очень тяжелые, это напряженная ответственная работа, поэтому каждый вылет испытываешь сильное напряжение, большие перегрузки плюс накладывается боевая обстановка. Главное — четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов», — рассказал он.

Накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении партии иностранного вооружения ВСУ. Военным удалось нанести удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВС Украины подо Львовом.