Российский военный рассказал, когда вода из Северо-Крымского канала распространится по всему Крыму

В скором времени вода из Северо-Крымского канала, который разблокировали российские военные в ходе спецоперации, начнет поступать во все районы Крыма. Об этом сообщил командир инженерной бригады, полковник Дмитрий Марков.

Именно его инженерная бригада подорвала дамбу, которая блокировала доступ воды из Днепра в Крым.

«Военнослужащими инженерных войск Южного военного округа был производен подрыв шлюзов, который запустил воду на территорию Северо-Крымского канала», — напомнил он в комментарии телеканалу «Звезда».

Сейчас военные мониторят ситуацию. По словам Маркова, вода уже прошла Армянск. В ближайшее время она распространится по всему полуострову, добавил он.

«В ближайшее время вода поступит в Джанкой, где с помощью насосных станций потечет по всей территории Крыма», — заключил он.

Жители Крыма испытывали проблемы с водой последние восемь лет. Дело в том, что после присоединения полуострова к РФ, украинская сторона перекрыла подачу воды в Крым. В рамках спецоперации России на Украине российская армия вышла к Херсону и разрушила дамбу. Таким образом закончилась восьмилетняя водная блокада.