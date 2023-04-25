Армия 25 апреля 2023, 07:14 Российский военный раскрыл, как вертолеты обманывают ПВО Украины Минобороны: командир Ми-35 рассказал о тактике обхода ПВО Украины в зоне спецоперации

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Российские пилоты применили тактику максимального огибания рельефа для того, чтобы обмануть системы противовоздушной обороны Украины. Иногда вертолеты опускались до трех метров над землей и уходили уцелевшими, рассказал командир Ми-35 с позывным Кабан. Об этом сообщило Минобороны.

«Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника», — сказал он.

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По словам командира, в зависимости от наличия лесопосадок, проводки, текущей обстановки и других условий вертолеты пролетали на высоте от трех-пяти до 40 метров. Благодаря этому они не только отправлялись на задания незамеченными, но и уходили из-под прицела ВСУ уцелевшими.

Военнослужащий сказал, что это самое сложное — работать, когда оборудование показало ответный огонь противника. В таких случаях многое зависело от мастерства пилота. По словам командира, техника не подводила, хоть и рассчитана на меньшие трудности.

Ранее Минобороны показало боевой вылет Ми-28. Военные уничтожили замаскированную технику и опорные пункты ВСУ.