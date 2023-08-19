Армия 19 августа 2023, 20:03 Российский военный назвал кусок хлеба в плену самым дорогим подарком Освобожденный боец Раидин рассказал о подаренном куске хлеба в украинском плену РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобилизованный уроженец Красноярска Виктор Раидин провел в плену у украинских боевиков больше двух месяцев. В подвале он отметил день рождения, получив в подарок от одного из бойцов кусок хлеба из дневного пайка. Об этом военный рассказал в беседе с РИА «Новости».

В плен Раидин попал в апреле, когда находился около села Водяного в Донецкой Народной Республике. Боевики сначала держали его у себя, а потом передали СБУ.

Реклама

Собеседник отметил, что в плену голодали все, так как в день давали ограниченное количество хлеба. День рождения у бойца 10 мая. Незадолго до этого в подвал, где его держали, привезли новую партию пленных.

Один из них, узнав, что Раидину исполнилось 25 лет, решил сделать ему подарок.

«Ни с того, ни с сего — а я ему не говорил, что у меня день рождения, я с ним незнаком, я с ним не общался до этого — и он ко мне подходит и [протягивает] ломоть хорошего черного хлеба: „На, с днем рождения“», — рассказал молодой человек.

Он быстро проглотил этот кусок из-за постоянного чувства голода. И только потом понял, что с другим бойцом нужно было поделиться.

«Он стоит: „Да ладно, что ты“. Нам давали два куска, один из них он отдал мне. Урезал свою пайку ради какого-то там дня рождения», — добавил военный.

Он признался, что это стало для него самым дорогим подарком.

Виктора Раидина освободили в июне этого года. Фамилию сделавшего подарок бойца он назвать отказался, объяснив, что тот еще находится в украинском плену.

В июне Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 94 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. После освобождения бойцов направили в медицинские учреждения для лечения и реабилитации.