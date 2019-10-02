В своем отчете для Европейского центра Джорджа К. Маршалла, Горенбург указал, что две из шести модернизированных подлодок «Варшавянка» проекта 636.3 в составе Черноморского флота отправили в Тартус. У них на вооружении стоят «Калибры», поэтому они представляют опасность для ВМС США.

«Варшавянки» отслеживали военные корабли стран НАТО, а корабли российских ВМС не раз заходили в порты Кипра, Египта и Мальты для развития военно-морской дипломатии. Сюда же, по мнению эксперта, нужно отнести Хмеймим с мощной авиационной группировкой и системами ПВО. По мнению военных аналитиков, это все в совокупности укрепляет авторитет РФ на Ближнем Востоке и удерживает Запад.

Горенбург придерживается мнения, что в РФ не будут строить авианосец для Средиземного моря, а будут использовать 10-15 кораблей и подводные лодки. Так, в случае конфликта, командованию РФ нужно будет решить — возвращать корабли в Черное море или оставить в Средиземном. При втором варианте флот России представит серьезную опасность для США.