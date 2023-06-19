Армия 19 июня 2023, 11:45 Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» в США назвали суперхищником Обозреватель 19FortyFive Сучиу назвал российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» суперхищником РИА «Новости»

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Запад продолжил оказывать Украине военную помощь, однако России есть, что ей противопоставить. Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» успешно применили для уничтожения танков, что сделало его «суперхищником», заявил обозреватель американского сайта 19FortyFive Питер Сучиу.

«Кремлевские летчики научились приспосабливать свои охотничьи навыки, и „Аллигатор“ остается суперхищником, которого следует опасаться на поле боя», — сказал он.

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В интернете появились кадры, на которых вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожали украинские танки на передовой. Автор статьи напомнил, что их одноместный прототип создавали во времена холодной войны как разведывательно-боевую платформу для штурма, авиационной поддержки, защиты конвоев и вооруженного патрулирования. Российский вертолет оснастили улучшенным радиолокационным комплексом и расширенными возможностями вооружения, а особенности конструкции позволили ему развивать скорость до 300 километров в час.

Мощь Ка-52 «Аллигатор» признало Минобороны Великобритании. Оно заявило, что благодаря способности этих вертолетов наносить удары большой дальности по наземным целям Россия получила преимущество на юге Украины. Питер Сучиу признал, что вертолеты помогли российским войскам во время контрнаступления противника.