23 мая 2023, 08:19
Российский танкист рассказал об особенностях боевых выездов на Т-80БВМ
Командир танка Т-80БВМ с позывным Чапай рассказал Минобороны о боевых выездах
Российские военные применили танки Т-80БВМ для уничтожения укрепрайонов, предотвращения нападений и организации засад в зоне проведения спецоперации на Украине. Командир танка с позывным Чапай рассказал Минобороны о преимуществах отечественной бронетехники.
«В ночи используем более современный вид танка. Он уже укомплектован тепловизором, прицелом „Сосна“. В него все видно ночью, хорошая машина. Главное, тихая», — сказал военнослужащий.
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Он сказал, что военнослужащие устраивали на Т-80БВМ засады ночью и почти ежедневно отвечали на попытки ВСУ устроить разведку боем. Российская бронетехника, по его словам, качественней и быстрей, чем та, что осталась в распоряжении украинской армии.
На счету его подразделения — два уничтоженных танка противника, бесчисленное количество легковых машин, пехоты и укрепрайонов. Главное в работе танкистов, по словам командира, это слаженность экипажа.
Минобороны показало удары танка Т-80БВМ «Медведь» по позициям националистов. Военную машину улучшили, поставив двигатель мощностью больше тысячи лошадиных сил и дополнительную бронированную систему «Реликт».
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