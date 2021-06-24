Российский танк Т-90С стал самым коммерчески успешным в мире

Концерн «Уралвагонзавод» поставляет тысячи танков Т-90С за границу. Эта бронированная военная машина российского производства стала самой коммерчески успешной в мире.

«На сегодня танк Т-90С является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке — число поставленных на экспорт машин с учетом машинокомплектов для лицензионного производства исчисляется тысячами единиц», — цитирует ТАСС представителя «Уралвагонзавода», который входит в Ростех, на Международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2021 в Минске.

В концерне подчеркнули, что модернизация коснулась всего комплекса характеристик танка Т-90С и повысила его боевые возможности. Эта машина превосходит танки предыдущих моделей по основным показателям эффективности.

Т-90С получил высокие возможности огневого поражения, броню от большинства противотанковых средств поражения, надежную систему жизнеобеспечения и улучшенную подвижность. Этим танком интересуются во многих странах. Его предназначение — борьба с танками, самоходками и другой бронетехникой в любое время суток в разных природно-климатических условиях.