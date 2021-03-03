Российский танк Т-90М назвали «монстром» в США

Издание The National Interest оценило российский танк Т-90М и назвало его «монстром». По мнению американского журналиста Марка Эпископоса, машина «с каждым днем становится все смертоноснее».

По словам Эпископоса, Т-90М — это модернизированный вариант уже известного Т-90. Конструкция новой версии получила множество улучшений. Эксперты обновили башню танка, он получил новую систему управления огнем, усовершенствованную пушку, комплекс динамической защиты «Реликт» и более мощный двигатель.

«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — резюмировал обозреватель The National Interest.

Автор напомнил, что российская армия к середине 2020-х годов собирается обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М. Эпископос отметил, что модернизация танков Т-90 проходит на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата».

Т-90М создали в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Разработчики танка заявили, что он является самой совершенной машиной в семействе Т-90. Танк, по их мнению, наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. В частности, благодаря наличию современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем, всеракурсной защиты и реализации мероприятий по повышению живучести.

Другой автор американского издания — Джон Россомандо — заявил, что Россия и Белоруссия в случае объявления войны на территории Европы разорвут силы НАТО пополам.