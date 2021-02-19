Ни одна страна в мире не обладает техникой, способной конкурировать с российским танком Т-14 «Армата». Об этом заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Такого танка сейчас нет ни у кого в мире, и, я думаю, он вообще не скоро появится. Объективно „Армата“ и ее разработчик, наш холдинг УВЗ, сейчас вне конкуренции», — процитировала индустриального директора газета «Известия».

По словам Оздоева, преимуществом танка является огневая мощь и хорошая защищенность. Помимо этого отличительная черта техники — ее «интеллект». Экипаж получает больше возможностей во время боя благодаря высоким показателям автоматизации. Танк сам выполняет многие задачи, включая поиск цели.

«По большому счету из Т-14 можно сделать автономного боевого робота — большой и мощный беспилотный танк. Мы уже опробовали его в такой роли. Конечно, Т-14 не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий», — пояснил Оздоев.

Он добавил, что беспилотный вариант показывает высоту той планки, которую поставили для себя российские военные.