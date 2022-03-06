Российский Су-34 уничтожил военные объекты украинских националистов. Видео Минобороны РФ

Экипаж российского военного самолета Су-34 выпустил ракету по военному объекту, принадлежащему вооруженным формированиям украинских националистов. Министерство обороны России показало на видео процесс поражения цели.

На опубликованных кадрах видно, как Су-34 взлетает с аэродрома. Летчик через приборы обнаружил цель и выпустил ракету.

В Минобороны отметили, что в ходе специальной операции по демилитаризации Украины Воздушно-космические силы России завоевали господство в воздухе и нанесли несколько ударов по позициям украинских ПВО, объектам военной инфраструктуры и укрепленным позициям националистических формирований.