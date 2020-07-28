Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет США. Видео

Средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря 27 июля обнаружили приближающуюся к границам России воздушную цель. Навстречу американскому самолету-разведчику Р-8А «Посейдон» был поднят истребитель Су-27.

Как сообщил канал «Звезда», для перехвата экипаж истребителя в соответствии с международными нормами приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и не допустил нарушения границы РФ.

После того, как самолет-разведчик ВМС США развернулся, российский истребитель приземлился на аэродром базирования.

Предыдущий перехват разведчика Р-8А «Посейдон» произошел 24 июля.