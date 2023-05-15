Армия 15 мая 2023, 18:26 Российский Су-27 предотвратил нарушение границы иностранными самолетами над Балтикой Минобороны: экипаж Су-27 сопроводил иностранные самолеты в небе над Балтийским морем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Днем 15 мая над акваторией Балтийского моря обнаружили иностранные самолеты, приближающиеся к границе России, сообщили в Минобороны. В небо подняли отечественный Су-27, который предотвратил нарушение государственной границы.

Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции, отметили в ведомстве.

Реклама

В итоге военные самолеты из Германии и Франции развернулись от российской границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. В министерстве подчеркнули, что истребитель совершил полет над нейтральными водами и в соответствии с международными нормами.

В апреле экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота отработал действия по уничтожению самолета противника, нарушившего границу. Учения провели в сложных погодных условиях в рамках внезапной проверки, объявленной президентом Владимиром Путиным. В Минобороны рассказали, что пилотам удалось уничтожить заданную цель и выполнить задачу.