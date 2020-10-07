Российский Су-27 перехватил четыре британских самолета над Черным морем

Российский Су-27 перехватил британские военные самолеты над нейтральными водами Черного моря. Их заметили средства контроля воздушного пространства.

Четыре британских самолета приближались к российским границам. Для перехвата воздушных машин был поднят в воздух Су-27. Пилоты определили, что над Черным морем кружат стратегический разведчик RC-135, заправщик КС-3, два истребителя «Тайфун» и заправщик КС-3, сообщает РИА ФАН.

Позднее Министерство обороны опубликовало видео, на котором российский самолет перехватывает воздушные судна Британии.

Ранее сообщалось о перехвате российскими Су-27 военных самолетов США и Германии над Балтикой. Инцидент произошел в конце сентября текущего года. К российским границам приблизились самолеты базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и Р-3С Orion ВМС Германии. Позднее иностранные воздушные судна покинули Балтику, а Су-27 благополучно вернулся на базу.