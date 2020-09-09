Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик. Видео

Во вторник, 8 сентября, над Балтийским морем были перехвачены два иностранных самолета-разведчика. Чтобы не допустить пересечение госграницы, в воздух поднялся истребитель Су-27.

Видео перехвата российским истребителем Су-27 двух самолетов опубликовал телеканал «Звезда». Съемка ведется из кабины пилота. На кадрах видно, как российский истребитель летит рядом с двумя самолетами-разведчиками.

По данным Национального центра управления обороной Российской Федерации, один самолет принадлежал ВВС США, а другой — Швеции.

Пилоты Су-27 не допустили нарушения границы России. Иностранные самолеты развернулись. В ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами.